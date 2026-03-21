Il presidente turco ha commentato la situazione attuale durante un discorso nel giorno di Eid-al-Fitr, dichiarando che il timore legato a una figura politica di uno stato regionale rappresenta una minaccia sia per la stabilità della regione che per quella globale. Le sue parole sono state pronunciate in una occasione ufficiale nella provincia di Rize, senza altre precisazioni sui dettagli specifici degli eventi.

“Il terrore di Netanyahu continua a minacciare la pace regionale e globale”. Queste la parole pronunciate dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione di un discorso effettuato durante il primo giorno dell’Eid-al-Fitr nella provincia di Rize. “A Gaza, la rete sionista genocida – ha detto anche Erdogan – continua a ostacolare la consegna degli aiuti umanitari, mietere vittime, seminare distruzione e perpetrare atti di banditismo. Usando la guerra con l’Iran come pretesto, hanno chiuso al culto la nostra prima Qibla, la Moschea di Al-Aqsa“. Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Erdogan: "Terrore di Netanyahu minaccia la pace globale"

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