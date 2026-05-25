Karina, dissidente bielorussa, è tornata in Polonia dopo quasi tre mesi e mezzo a Milano. Ha dichiarato di essere perseguitata dal regime di Minsk, che sostiene aver ostacolato il suo ritorno e la possibilità di vedere i figli. La donna ha lasciato l’Italia per riunirsi con i figli nel paese di origine. La sua partenza segue un periodo di lontananza forzata, senza ulteriori dettagli sulla sua situazione legale o sui motivi specifici del suo allontanamento.

Milano, 25 maggio 2026 – Karina è riuscita a lasciare Milano e a tornare in Polonia dai suoi due figli, dopo quasi tre mesi e mezzo trascorsi senza poterli riabbracciare. La svolta, nel delicato caso diplomatico e giudiziario, è arrivata grazie a un’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, che ha revocato l’obbligo di firma anche sulla base delle considerazioni al centro della memoria presentata dal suo legale, l’avvocato Piero Porciani: “La consegna dell’estradanda (alla Bielorussia, ndr) costituirebbe una diretta violazione dei principi fondamentali del diritto italiano sovranazionale» anche perché «la contestazione del reato di bancarotta in Bielorussia sarebbe in realtà uno strumento per neutralizzare il dissenso politico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Karina, la dissidente bielorussa torna in Polonia dai figli: “Sono perseguitata dal regime filorusso di Minsk”

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