Minsk torna a parlare apertamente di guerra Ma potrebbe essere un trucco

Il governo bielorusso ha invitato le forze armate a mantenere prontezza in vista di un possibile conflitto, secondo quanto dichiarato dal presidente durante un incontro con il ministro della Difesa. Le sue parole sono state riportate dall’agenzia di stampa statale, mentre Minsk ha ripreso a parlare pubblicamente di guerra, lasciando spazio a interpretazioni diverse sulla reale natura di queste dichiarazioni.

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