Minsk torna a parlare apertamente di guerra Ma potrebbe essere un trucco
Il governo bielorusso ha invitato le forze armate a mantenere prontezza in vista di un possibile conflitto, secondo quanto dichiarato dal presidente durante un incontro con il ministro della Difesa. Le sue parole sono state riportate dall’agenzia di stampa statale, mentre Minsk ha ripreso a parlare pubblicamente di guerra, lasciando spazio a interpretazioni diverse sulla reale natura di queste dichiarazioni.
Le forze armate di Minsk devono essere pronte in caso di conflitto. Parola del dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko, che in occasione di un incontro con il ministro della Difesa Viktor Khrenin ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia statale BelTa. “Mobiliteremo alcune unità in modo selettivo per prepararle alla guerra”, ha detto Lukashenko, aggiungendo poi in tono enfatico che “Se Dio vorrà, si potrà evitare il conflitto ndr”. Un tono retorico coerente con la narrazione della “non-responsabilità” già ampiamente utilizzata dal Cremlino, che accusa l’occidente di essere il responsabile del conflitto che da quattro anni si protrae in Ucraina.🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie correlate
Gravina torna a parlare: «Ho accettato anche gli insulti, ma essere definito indegno no. Le mie dimissioni un atto d’amore verso il calcio»di Francesco AlipertaGravina, intervistato dal Corriere della Sera, torna a parlare a poco tempo dalle sue dimissioni da presidente della FIGC: ecco...
Lewandowski Juve, Flick torna a parlare del futuro del polacco: «È ancora troppo presto per parlare di lui ma c’è una cosa che posso dire»di Luca FiorettiLewandowski Juve: il colpo a zero, la dirigenza valuta il mercato e le parole del mister blaugrana accendono i sogni di tutti i...