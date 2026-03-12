Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli | Come si può separare una mamma dai suoi figli?

Romina Power ha espresso il suo sostegno a Catherine Birmingham, madre separata dai suoi tre figli. La cantante ha condiviso un messaggio su Instagram, chiedendo come si possa dividere una mamma dai suoi figli. Nel post, ha raccontato anche un episodio personale, evidenziando il suo punto di vista sulla questione.

Romina Power: «Anche io, Al Bano e i nostri figli eravamo una famiglia nel bosco. Come si può separare una mamma dai suoi figli?»Nel suo sfogo, la critica si allarga al sistema italiano, sostenendo che una vicenda simile non avrebbe avuto lo stesso epilogo altrove, in Europa.

Famiglia nel bosco, Romina Power difende Catherine: "Come osano separare una mamma dai suoi figli?"Romina Power prende le parti di Catherine Birmingham e si immedesima nella mamma della famiglia nel bosco.

