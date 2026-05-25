Karate Qi Gong e autodifesa | giornata di arti marziali all’Area verde Enzo Melani con il Maestro Alberto Catagna

Giovedì 28 giugno si svolgerà un corso di arti marziali all’Area verde Enzo Melani, aperto a adulti e bambini senza necessità di iscrizione. L’evento comprende sessioni di Karate, Qi Gong e autodifesa, con dimostrazioni pratiche e teoria. L’iniziativa si svolge presso l’area ex Colonia Corciano e mira a promuovere le discipline orientali come strumenti di autodifesa. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti i livelli di esperienza.

Una giornata interamente dedicata alle arti marziali e alle discipline orientali per l’autodifesa. È quanto in programma presso l’Area verde Enzo Melani (ex Colonia Corciano), dove giovedì 28 giugno si terrà un corso teorico-pratico aperto a tutti, adulti e bambini, senza bisogno di alcuna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Stage di Tai Chi Chuan con Soon Young Chae

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