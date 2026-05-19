Karate | al via gli Europei 2026 Francoforte è pronta ad assegnare titoli e medaglie continetali

Francoforte si appresta ad ospitare gli Europei 2026 di karate, un evento che si svolgerà dal 20 al 24 maggio nella città tedesca. La manifestazione prevede la disputa di gare per diverse categorie e discipline, con atleti provenienti da vari paesi europei. La città ha allestito le strutture necessarie per accogliere i partecipanti e il pubblico, e l’organizzazione sta curando ogni dettaglio per garantire lo svolgimento delle competizioni in sicurezza.

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Su il sipario: Francoforte si prepara ad essere il teatro degli Europei 2026 di karate, che si terranno nella città tedesca dal 20 al 24 maggio. Uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale della disciplina è pronto a mettere in mostra i migliori interpreti delle varie specialità e categorie di peso. Kata e kumite, senza dimenticare il parakarate. L’Italia vuole essere protagonista. La spedizione azzurra sarà una di quelle di riferimento, anche perché nell’ultima edizione degli Europei sono state ben 8 le medaglie colte dai rappresentanti del Bel Paese. Nel kata riflettori puntati su Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami, nel kumite Clio Ferracuti (+68 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Erminia Perfetto (-50 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Daniele De Vivo (-75 kg) e Matteo Fiore (-84 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: al via gli Europei 2026. Francoforte è pronta ad assegnare titoli e medaglie continetali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Karate, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Avanzini guida il gruppo azzurro a FrancoforteLa seconda parte del 2026 internazionale del karate è pronta a prendersi la scena. Europei Senior di Karate a Francoforte dal 20 al 24 maggio: l’Italia cerca il bis dopo YerevanDal 20 al 24 maggio 2026 Francoforte ospita i Campionati Europei Senior di Karate EKF, uno degli appuntamenti più attesi della stagione... Karate: al via gli Europei 2026. Francoforte è pronta ad assegnare titoli e medaglie continetaliSu il sipario: Francoforte si prepara ad essere il teatro degli Europei 2026 di karate, che si terranno nella città tedesca dal 20 al 24 maggio. Uno degli ... oasport.it Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte: l’Italia ci va con una squadra ampia e competitiva, D’Onofrio difende il titolo nel kataDal 20 al 24 maggio in Germania la rassegna continentale individuale, a squadre e di parakarate. Gli azzurri puntano a migliorare le 8 medaglie della scorsa edi ... sportface.it