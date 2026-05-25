Karate | la Fortitudo 1903 è la prima in Calabria a Ostia Lido
Una squadra di karate ha conquistato il primo posto in Calabria e si è classificata prima a Ostia Lido. Gli atleti che hanno contribuito a questa vittoria sono stati selezionati e preparati per competizioni di alto livello. La società ha partecipato a un torneo in cui ha affrontato 341 società diverse, ottenendo il risultato migliore. La vittoria si basa su prestazioni individuali e di squadra, senza dettagli sulle modalità di preparazione o sui nomi degli atleti coinvolti.
? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno sostenuto il successo di Polimeni?. Come ha fatto la Fortitudo a battere 341 società diverse?. Quali obiettivi ha fissato il Presidente Partinico dopo la vittoria?. Dove si terrà la prossima sfida con trenta atleti amaranto?.? In Breve Simone Polimeni ottiene il settimo posto tra 831 atleti iscritti al torneo.. Tatomir, Giacco, Santoro, Colarossi e Longo hanno partecipato alla gara di Ostia.. Le tecniche Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto hanno coordinato la delegazione reggina.. La squadra parte per l'Open League di Messina il 6 e 7 giugno.. Simone Polimeni conquista il settimo posto al Campionato Italiano Cadetti di Karate a Ostia Lido, guidando la Fortitudo 1903 verso un primato calabrese tra 341 società partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Karate: la Fortitudo 1903 domina in Calabria e punta alla finaleLa squadra di karate della Fortitudo 1903 ha vinto una competizione in Calabria, assicurandosi il pass per la finale nazionale.
Lotta U13: la Fortitudo 1903 conquista il podio a Martina FrancaNella competizione nazionale di Martina Franca, una squadra giovanile ha ottenuto il terzo posto nella categoria U13.