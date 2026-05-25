Karate | la Fortitudo 1903 è la prima in Calabria a Ostia Lido

Notizia in breve

Una squadra di karate ha conquistato il primo posto in Calabria e si è classificata prima a Ostia Lido. Gli atleti che hanno contribuito a questa vittoria sono stati selezionati e preparati per competizioni di alto livello. La società ha partecipato a un torneo in cui ha affrontato 341 società diverse, ottenendo il risultato migliore. La vittoria si basa su prestazioni individuali e di squadra, senza dettagli sulle modalità di preparazione o sui nomi degli atleti coinvolti.