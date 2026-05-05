La squadra di karate della Fortitudo 1903 ha vinto una competizione in Calabria, assicurandosi il pass per la finale nazionale. Sei atleti sono riusciti a qualificarsi grazie alle loro performance nelle gare regionali. Gli allenamenti intensi e le tecniche di preparazione hanno permesso loro di affrontare con successo le sfide sul tatami. La squadra si prepara ora per la fase successiva, con l’obiettivo di portare a casa il titolo.

? Cosa scoprirai Chi sono i sei atleti che hanno conquistato il pass nazionale?. Come hanno fatto le tecniche a preparare i ragazzi per la vittoria?. Perché il lavoro di tutto il gruppo è stato decisivo a Vibo?. Dove si terrà la sfida decisiva per il titolo italiano?.? In Breve Sei atleti qualificati per la finale nazionale di Ostia Lido tra il 22 e 24 maggio.. Tecniche Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto hanno guidato la preparazione del gruppo giovanile.. La competizione regionale si è svolta il 3 maggio presso il PalaBorsellino di Vibo Valentia.. Il presidente Riccardo Partinico sottolinea il valore del progetto sportivo e formativo della società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate: la Fortitudo 1903 domina in Calabria e punta alla finale

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