KISS | I libretto nero

Qualche settimana fa l’azienda Jeppesen ha annunciato una piccola rivoluzione. Smetterà di stampare le sue celebri carte di navigazione e quelle degli aeroporti, per passare definitivamente al formato digitale. Ma chi le aveva inventate? Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole. Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock. Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - K.I.S.S. | I libretto nero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL LIBRO NERO — Œuvre intégrale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rigutino al buio: cittadini vedono nero (ma proprio nero eh)

Libretto Smart: come gestire i risparmi tra ufficio e smartphoneUn nuovo modo di gestire i risparmi sta entrando nella vita quotidiana, grazie a un libretto digitale accessibile anche tramite smartphone.