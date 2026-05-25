KISS | I libretto nero

Da laverita.info 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Qualche settimana fa, l’azienda Jeppesen ha annunciato che interromperà la stampa delle sue carte di navigazione e aeroportuali, passando completamente al formato digitale. La decisione riguarda tutte le pubblicazioni cartacee, che non saranno più prodotte in futuro. L’azienda continuerà a offrire le mappe in formato elettronico, senza prevedere la produzione di nuove copie cartacee. La transizione si applica a tutte le pubblicazioni di questo tipo.

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Qualche settimana fa l’azienda Jeppesen ha annunciato una piccola rivoluzione. Smetterà di stampare le sue celebri carte di navigazione e quelle degli aeroporti, per passare definitivamente al formato digitale. Ma chi le aveva inventate? Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole. Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock. Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. 🔗 Leggi su Laverita.info

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