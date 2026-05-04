A Rigutino, nel 2026, le strade sono rimaste al buio senza alcuna comunicazione. La luce pubblica è scomparsa improvvisamente, lasciando i cittadini senza illuminazione durante le ore serali e notturne. La mancanza di segnalazioni o spiegazioni ha creato disagi tra chi si muove nelle vie del paese. La situazione si protrae senza che siano stati adottati interventi o annunci ufficiali da parte delle autorità competenti.

RIGUTINO – Non è un esperimento sociale, né una rievocazione storica del Medioevo: è semplicemente Rigutino, anno 2026, dove la luce pubblica ha deciso di prendersi ferie senza avvisare nessuno. E oggi si festeggia pure un traguardo importante: quarto giorno consecutivo al buio. Stasera si punta alla quinta notte, con suspense manco fosse una serie Netflix. Il risultato? Un paese trasformato in una puntata di “Chi l’ha visto?”, con cittadini armati di torce del telefono, fari delle macchine e una discreta dose di imprecazioni creative. “Sembra Beirut dopo un bombardamento”, commenta qualcuno, mentre un altro ottimista rilancia: “No dai, almeno è romantico.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rigutino al buio: cittadini vedono nero (ma proprio nero eh)

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