Libretto Smart | come gestire i risparmi tra ufficio e smartphone

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di gestire i risparmi sta entrando nella vita quotidiana, grazie a un libretto digitale accessibile anche tramite smartphone. Con questa soluzione, è possibile attivare il servizio senza dover recarsi fisicamente in filiale, semplificando le operazioni di consultazione e gestione dei fondi. Tuttavia, non tutte le funzioni disponibili in ufficio sono accessibili tramite dispositivi mobili, creando un equilibrio tra praticità e limitazioni.

? Cosa scoprirai Come si attiva il libretto digitale senza andare in ufficio?. Quali operazioni puoi fare con lo smartphone e quali no?. Come si controlla il risparmio dei figli tramite app?. Perché è necessario collegare il numero di telefono al libretto?.? In Breve Attivazione digitale tramite QR code o ATM Postamat con carta e PIN.. Gestione libretto minori tramite app dalle ore 8 alle 24.. Rimborso BFP online disponibile nei giorni feriali dalle 8 alle 21:30.. Aggiornamento digitale necessario per i vecchi libretti attivi prima di novembre 2018.. Dal 1875 a oggi, la gestione dei risparmi in Italia ha l’evoluzione costante del libretto postale, strumento che oggi si rinnova con le funzionalità digitali del modello Smart.🔗 Leggi su Ameve.eu

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