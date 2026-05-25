JW Anderson ha annunciato una collaborazione con Alfie di Burnt Fen Flowers, portando fiori e piante nelle proprie boutique. La partnership prevede l’allestimento di spazi dedicati a elementi botanici, non solo come decorazione ma anche come parte integrante dell’esperienza di acquisto. La presenza di piante e fiori sarà visibile in modo permanente, creando ambienti più vivaci e naturali all’interno dei negozi. La collaborazione si inserisce nelle iniziative di promozione dell’estate.

Fiori e piante in boutique? Certamente, anche se non per sola e pura bellezza decorativa. Quando Jonathan Anderson ha inaugurato JW Anderson Pimlico Road store a Londra, nel dicembre 2025, l'intenzione era già piuttosto chiara, mettere in risalto la collezione Home & Garden del brand il cui sguardo è in orientato verso la contaminazione e l'ibridazione a largo raggio possibilmente lontanissimo dal puro glam modaiolo. Il designer nordirlandese, ora Creative Director da Dior e per dieci anni lo è stato di LOEWE, non hai smesso di curare come un giardino rigoglioso anche la sua etichetta, dedicandole in modo autentico passione, ricerca e corrispondenza personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - JW Anderson celebra l'arrivo dell'estate insieme ad Alfie di Burnt Fen Flowers

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