All’Università degli Studi dell’Aquila si svolge un evento per celebrare i 40 anni della risonanza magnetica, organizzato al Centro Congressi “Luigi Zordan”. La manifestazione, intitolata “40 anni di MRI, La risonanza magnetica dalle origini al futuro”, coinvolge rappresentanti dell’ateneo e di Esaote, azienda che collabora alla commemorazione. La cerimonia si concentra sulle tappe storiche e gli sviluppi tecnologici della tecnologia.

All’ Università degli Studi dell’Aquila si celebrano i 40 anni della risonanza magnetica. Al Centro Congressi “Luigi Zordan”, nel capoluogo abruzzese, l’evento “40 anni di MRI, La risonanza magnetica dalle origini al futuro”. A contribuire alla realizzazione del convegno Esaote, azienda italiana che opera nell’innovazione dell’imaging medicale e che insieme all’Università degli Studi dell’Aquila ha lavorato per introdurre sul mercato, all’inizio degli anni ‘90, la prima risonanza magnetica aperta, dedicata alle articolazioni. L’iniziativa è promossa dall’Università degli studi dell’Aquila e dalla ASL 1 Abruzzo, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e sanitarie: Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Sirm, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, l’Università dell’Aquila celebra i 40 anni della risonanza magnetica insieme a Esaote

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