Juventus Women Bonansea e Canzi annunciano il loro futuro – VIDEO

Bonansea e Canzi hanno annunciato il loro futuro in una registrazione video. Non è stato ancora confermato se continueranno a vestire la maglia della Juventus Women o se cambieranno squadra. La decisione sarà comunicata successivamente. La loro scelta riguarda il proseguimento della carriera con i colori bianconeri o l’addio. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o le modalità dell’annuncio ufficiale.

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