Juventus Women Inter 2-2 LIVE | Bonansea trova il nuovo pari da rigore

Nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Inter si sono affrontate in una partita combattuta che si è conclusa con un punteggio di 2-2. Durante l'incontro, Bonansea ha trasformato un rigore per pareggiare i conti. La cronaca del match ha incluso moviole, sintesi e tabellino aggiornato in tempo reale.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 2-2: sintesi e moviola. 28? Gol Bonansea – Rigore potente e centrale che si insacca sotto la traversa. Runarsdottir spiazzata 25? Rigore per la Juve – Vangsgaard calcia su assistenza di Bonansea, Bowen si oppone col braccio 21? Tiro Detruyer – Sbanda la Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 2-2 LIVE: Bonansea trova il nuovo pari da rigore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus Women Inter LIVE: Calligaris dal 1?, Bonansea nel tridentedi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: Julian Alvarez risponde a Gyokeres e trova il pari su rigoreCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono... Argomenti più discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile; Tabellino partita Juventus Women vs Como Women.