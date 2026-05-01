Le Juventus Women sono state protagoniste di un'ultima partita di Champions League che ha suscitato grande emozione tra i tifosi. Durante il match, l’attaccante Bonansea ha mostrato segnali di interesse verso altre opzioni in vista del futuro. La partita, ripresa in un video pubblicato dal collaboratore di JuventusNews24, fa parte del format JWomen Zone. La squadra si prepara ora ad affrontare nuove sfide, mentre si discute del possibile futuro di alcuni giocatori.

Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico. Tutti i dettagli Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha fatto intendere che. Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Baldo dopo Atalanta Juve Primavera: «Non ho mollato fino alla fine. Quando ho tirato il rigore.» Padoin: «È mancata la ciliegina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women: brivido Champions e Bonansea si guarda intorno – VIDEO di Mauro Munno

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