Juventus Spalletti | Dobbiamo ricostruire ma servono giocatori di carattere

Domenica 24 maggio, la Juventus ha pareggiato nel derby della Mole contro una squadra di Torino, fallendo la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra si trova ora a dover ricostruire, secondo quanto affermato dall'allenatore, e ha bisogno di giocatori di carattere. La qualificazione è andata a Roma e Como, lasciando i bianconeri fuori dalla competizione internazionale.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti 'amaro' dopo Torino-Juventus. Domenica 24 maggio i bianconeri hanno pareggiato nel derby della Mole, fallendo la qualificazione alla prossima Champions League, a cui sono approdati Roma e Como. La Juventus ha chiuso il campionato al sesto posto e l'anno prossimo giocherò l'Europa League. "Noi abbiamo l'obbligo di costruire una grande Juventus, per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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JUVE-CREMONESE, SPALLETTI in conferenza stampa: Dobbiamo migliorare, David gioca, sul mercato..

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Spalletti sul Derby: ‘Manca carattere, ma non incolpo i giocatoriL’allenatore ha commentato che la squadra mostra carenze di carattere, ma non attribuisce colpe ai giocatori.

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Spalletti al contrattacco: Mai pensato alle dimissioni. Con la Juve e John Elkann il futuro è programmatoLa sconfitta contro la Fiorentina può aver compromesso la qualificazione alla prossima Champions League della Juventus, ma non il futuro di Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico ... ilmessaggero.it

Juventus, Spalletti: Dobbiamo consolidare il posto in Champions23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza al termine della sfida contro il Bologna. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero. C'è ... tuttomercatoweb.com