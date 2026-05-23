L’allenatore ha commentato che la squadra mostra carenze di carattere, ma non attribuisce colpe ai giocatori. Non sono state fornite indicazioni specifiche su come l’assenza di un giocatore possa influire sulle scelte tattiche. Inoltre, si è parlato di un deterioramento nei rapporti tra l’allenatore e un dirigente, senza dettagli su come questa situazione possa incidere sulla gestione della squadra.

? Domande chiave Come influenzerà l'assenza di Yildiz le scelte tattiche di Spalletti?. Perché il rapporto tra Spalletti e Comolli è diventato un problema?. Chi potrà sostituire il vuoto lasciato da Yildiz in campo?. Come può il ritorno di Thuram risolvere il calo della squadra?.? In Breve Kenan Yildiz assente per problema muscolare, torna disponibile Khephren Thuram.. Spalletti smentisce spaccature nello spogliatore dopo il 2-0 contro Fiorentina.. Disaccordi fisiologici con il CEO Damien Comolli minimizzati dal tecnico.. Obiettivo Champions League richiede vittoria domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.. Luciano Spalletti affronta la vigilia del Derby della Mole allo Stadio Olimpico Grande Torino con una riflessione profonda sulla mancanza di carattere mostrata dalla Juventus nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spalletti sul Derby: ‘Manca carattere, ma non incolpo i giocatori

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