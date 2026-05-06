Dusan Vlahovic sta negoziando il rinnovo del suo contratto con la Juventus, ma la trattativa si trova attualmente in sospeso. Nel frattempo, il Milan e il Bayern Monaco hanno manifestato interesse per l'attaccante e sperano di poterlo portare via dalla squadra bianconera. La situazione contrattuale del giocatore tiene banco nel calciomercato di questa fase estiva, mentre le trattative tra le parti italiane e internazionali proseguono.

Momento di stallo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno. A poco meno di due mesi dallo svincolo a parametro zero, il club di Corso Galileo Ferraris e l'entourage del bomber classe 2000 non hanno ancora trovato un accordo per vari motivi. La Juventus ha offerto a Vlahovic un rinnovo di contratto 'ponte', ovvero un prolungamento biennale (con scadenza 30 giugno 2028) a poco meno delle cifre garantite a Kenan Yildiz con il nuovo accordo. Se il turco di origine tedesca percepirà 6 milioni di euro più bonus, a Vlahovic ne sono stati promessi 5 più bonus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: Milan e Bayern Monaco adesso sperano

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