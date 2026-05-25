Juventus niente rivoluzione societaria in estate? Le ultimissime su Comolli e le possibili mosse di Elkann
Secondo le ultime notizie, la Juventus non prevede una rivoluzione societaria durante l’estate. La conferma di Comolli sembra probabile, con il presidente della società che non intende apportare modifiche significative alle strutture di vertice. Le decisioni sembrano orientate a mantenere lo status quo, senza cambiamenti radicali o nuove nomine di rilievo. La strategia attuale si concentra sulla stabilità e sulla continuità gestionale.
di Francesco Spagnolo Juventus, Elkann sembra intenzionato a non cambiare molto rispetto al passato con Comolli che viaggia verso la conferma. Le ultime. Il futuro della Juventus sembra tingersi dei colori della continuità, contrariamente a quanto le ultime indiscrezioni di mercato lasciavano presagire. Anche se l’ultima annata calcistica si è rivelata decisamente avara di gioie e priva di trofei significativi, i vertici societari della Juventus parrebbero intenzionati a non rivoluzionare l’organigramma sportivo, scommettendo ancora una volta sui punti fermi dell’attuale progetto tecnico. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la proprietà rappresentata da John Elkann avrebbe preso una decisione forte: confermare la fiducia ai quadri dirigenziali e tecnici attuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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