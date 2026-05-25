di Francesco Spagnolo Juventus, Elkann sembra intenzionato a non cambiare molto rispetto al passato con Comolli che viaggia verso la conferma. Le ultime. Il futuro della Juventus sembra tingersi dei colori della continuità, contrariamente a quanto le ultime indiscrezioni di mercato lasciavano presagire. Anche se l’ultima annata calcistica si è rivelata decisamente avara di gioie e priva di trofei significativi, i vertici societari della Juventus parrebbero intenzionati a non rivoluzionare l’organigramma sportivo, scommettendo ancora una volta sui punti fermi dell’attuale progetto tecnico. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la proprietà rappresentata da John Elkann avrebbe preso una decisione forte: confermare la fiducia ai quadri dirigenziali e tecnici attuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, niente rivoluzione societaria in estate? Le ultimissime su Comolli e le possibili mosse di Elkann

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