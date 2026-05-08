Juventus Elkann scende in campo | rivoluzione in estate

In vista della prossima stagione, il presidente della società ha annunciato una ristrutturazione della squadra con l’obiettivo di migliorare le performance e competere al massimo livello. La squadra ha mostrato diverse lacune nelle ultime partite, portando alla luce la necessità di interventi più profondi rispetto a semplici aggiustamenti. La società sta definendo i dettagli del piano strategico che coinvolgerà diversi aspetti tecnici e organizzativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rivoluzione Juventus: il piano di Elkann per superare l’era Comolli. L’inconsistenza mostrata dalla squadra nelle ultime uscite ha squarciato il velo sulle reali necessità del club: per tornare a lottare seriamente per lo scudetto, non basteranno semplici ritocchi. La proprietà, con in testa John L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Elkann scende in campo: rivoluzione in estate Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Elkann non è soddisfatto e prepara la rivoluzione Juventus, David e Openda pronti a partire in estate: rivoluzione in attaccoLa Juventus si prepara a cambiare volto in attacco nella prossima sessione estiva. Contenuti e approfondimenti Elkann sa: troppa gente non è da JuveEsiste persino un motivo valido per brindare al pareggio contro il Verona già retrocesso in Serie B. Una bestemmia, quando sei la Vecchia Signora ... tuttosport.com Rossa e Signora, le crisi parallele e un colpevole al comando: ElkannL'ultimo mondiale Ferrari risale al 2007, Luca di Montezemolo presidente, l'ultimo scudetto Juventus data 2020, Andrea Agnelli presidente ... msn.com