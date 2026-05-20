Futuro incerto per Comolli | Elkann valuta una nuova rivoluzione societaria

Da stilejuventus.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assetto societario di una squadra di calcio potrebbe essere soggetto a ulteriori modifiche nei prossimi mesi. Il presidente del gruppo proprietario sta valutando una possibile ristrutturazione della società, che potrebbe coinvolgere anche il ruolo di Damien Comolli. La situazione attuale non è definitiva e le decisioni sono ancora in fase di discussione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento, ma l’attenzione resta alta su eventuali sviluppi.

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L’assetto societario della Juventus potrebbe cambiare ancora. Il futuro di Damien Comolli appare sempre più incerto e nei prossimi giorni è previsto un confronto tra John Elkann e il presidente Ferrero per valutare la situazione dirigenziale del club bianconero, che rischia di subire una rivoluzione soprattutto nel caso in cui non dovesse materializzarsi la qualificazione in Champions League, quasi del tutto compromessa dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina. Fiducia a Spalletti. L’attuale amministratore delegato della Juventus, si trova al centro di forti tensioni societarie a causa di un rapporto professionale complicato con l’allenatore Luciano Spalletti, mentre il tecnico sembra invece godere della piena fiducia della proprietà. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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