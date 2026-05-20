Futuro incerto per Comolli | Elkann valuta una nuova rivoluzione societaria

L’assetto societario di una squadra di calcio potrebbe essere soggetto a ulteriori modifiche nei prossimi mesi. Il presidente del gruppo proprietario sta valutando una possibile ristrutturazione della società, che potrebbe coinvolgere anche il ruolo di Damien Comolli. La situazione attuale non è definitiva e le decisioni sono ancora in fase di discussione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento, ma l’attenzione resta alta su eventuali sviluppi.

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