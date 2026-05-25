Di Pardo ha raccontato la sua esperienza alla Juventus Next Gen, sottolineando che il periodo in squadra gli è stato molto utile per la crescita. Ha descritto il percorso come fondamentale per un giovane calciatore che mira a migliorarsi e sviluppare le proprie capacità. L’esterno ha parlato in un’intervista rilasciata a Sampnews24, evidenziando l’importanza di quell’esperienza nel suo percorso di sviluppo professionale.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Di Pardo in una lunga intervista ai microfoni di Sampnews24.com è ritornato sull’esperienza in bianconero. Le parole. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com, Alessandro Di Pardo ha parlato anche della sua esperienza con la Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – «Sicuramente l’U23 mi ha aiutato tanto e mi ha dato l’opportunità di sbagliare e confrontarmi con una realtà completamente diversa da quella della Primavera sotto l’aspetto fisico e tattico: un percorso secondo me fondamentale per un giovane che vuole crescere». LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU SAMPNEWS24. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Di Pardo ritorna sull’esperienza in bianconero: «Mi ha aiutato tanto. Un percorso fondamentale per un giovane che vuole crescere»

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Juventus Next Gen 1-3 Vis Pesaro | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 29

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