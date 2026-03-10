Tommaso Giacomel, biatleta italiano, ha annunciato la fine anticipata della stagione 2025-26 a causa di un episodio di tachicardia durante la mass start dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ha spiegato che il suo corpo gli ha dato segnali chiari e ha deciso di non gareggiare più se non si sente al massimo. Per ora, non ha intenzione di partecipare alle prossime competizioni a Oslo.

Tommaso Giacomel ha dovuto chiudere in anticipo la sua stagione 2025-26 a causa della tachicardia in cui è incappato durante la mass start dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Trasferito all’ospedale Galeazzi di Milano, il trentino è stato operato al cuore, venendo sottoposto a un’ ablazione. L’intervento è andato per il meglio. Ovviamente, il profilo del biathleta azzurro va ben oltre i confini nazionali. Dunque, nei giorni scorsi, è stato raggiunto dall’emittente televisiva norvegese NRK, alla quale la punta di diamante del movimento italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle quali vale la pena di ritornare. Peraltro, non va dimenticato come Giacomel sia molto amico di diversi biathleti norvegesi, a cominciare da Johan-Olav Botn. 🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon, Tommaso Giacomel: "Il mio corpo mi ha aiutato tanto, ma ha deciso di fermarsi. Oslo? Non mi interessa gareggiare se non sono al top"

