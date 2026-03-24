Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus | Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante Yildiz? E’ cresciuto tanto Quando giocavamo insieme…

Hasa ha commentato la sua esperienza con la prima squadra della Juventus, sottolineando come questo passaggio rappresenti un passo importante nel suo percorso. Ha inoltre parlato di Yildiz, affermando che è cresciuto molto nel tempo. Durante l’intervista, ha fatto riferimento anche ai momenti condivisi con Yildiz mentre entrambi giocavano insieme. La conversazione è stata condotta dall'inviato di Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamenti Rudiger Juve, come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero? Ecco tutti i numeri del difensore tedesco Kolo Muani Juve, primo sì del francese: si lavora al suo ritorno in bianconero, attenzione anche a questa contropartita. Novità Sancho Juve, il futuro dell’ex obiettivo di mercato bianconero sarà lontano dal Manchester United. Tutti i dettagli De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta bianconera. Tutte le novità Mbangula, come si sta comportando l’ex Juve con il Werder Brema? Ecco l’andamento... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. Yildiz? E’ cresciuto tanto. Quando giocavamo insieme…» Articoli correlati Cagliari, Pisacane nel post gara: «Giocavamo in uno stadio importante, ma la squadra ha lasciato tutto sul campo»Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Leggi anche: Timber in zona mista: «Grande vittoria, fatto uno step importante. Prima della partita…»