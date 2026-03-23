Juventus Sabatini duro | Spalletti è una delusione e parte lo scontro

Da ilprimatonazionale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Sabatini ha criticato duramente il lavoro di Luciano Spalletti, ma ha trovato Riccardo Trevisani in forte disaccordo. Lo scontro Sabatini – Trevisani sul lavoro di Spalletti Il dibattito televisivo è degenerato in un acceso scontro verbale tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani dopo il pareggio interno della Juventus contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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