La Juventus si è qualificata per l'Europa League dopo il pareggio 2-2 contro il Torino. La squadra ha concluso il campionato al sesto posto, superando il Milan, sconfitto in casa dal Cagliari, e grazie anche alle vittorie di Roma e Como. L’esito finale ha portato i bianconeri a ottenere un piazzamento che permette di partecipare alla competizione europea. Spalletti ha commentato l’esito del derby al termine della partita.

Il pareggio per 2-2 contro il Torino e le vittorie di Roma e Como hanno spedito la Juventus in Europa League, chiudendo il campionato addirittura al sesto posto, alle spalle del Milan, clamorosamente sconfitto in casa dal Cagliari. Luciano Spalletti, al termine del derby, ha voluto fare una panoramica riguardo il rendimento della squadra dopo una stagione di alti e bassi, ponendo il focus sulla mancanza di carattere mostrata in occasioni in cui vincere era davvero l’unica cosa che contava. “C’è un percorso da fare, il carattere fa la differenza”. Il tecnico di Certaldo, in conferenza stampa, ha voluto però in primis elogiare quei calciatori... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus in Europa League: l’analisi di Spalletti al termine del derby con il Torino

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