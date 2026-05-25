Juventus e Milan sono interessate a un attaccante spagnolo che potrebbe passare nelle prossime settimane. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente milita in Spagna e che ha attirato l’attenzione delle due squadre italiane. Le società stanno valutando le offerte e i dettagli contrattuali, ma al momento non ci sono ancora annunci ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra i club e l’entourage del calciatore.

Quando parli di attaccanti in odore di mercato, normalmente ti immagini nomi fatti e rifatti, profili caldi nei salotti di Serie?A. In questo caso, però, si parla di un centravanti che gioca fuori dall’ Italia, ma che da quelle parti ha fatto vedere numeri interessanti e ora finisce nel mirino di due grandi storiche del nostro campionato. Le ultime indicazioni parlano di richieste di informazioni arrivate da Milan e Juventus sul profilo del centravanti norvegese dell’ Atletico Madrid Alexander?Sorloth, che con i Colchoneros nella stagione 2025?26 ha segnato una ventina di gol in tutte le competizioni e che potrebbe essere sul punto di lasciare la Spagna nella prossima finestra estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus e Milan a duello: nel mirino il bomber che arriva dalla Spagna

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Milan-Juventus 0-0: gli highlights | Serie A

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