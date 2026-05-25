Juventus e Milan a duello | nel mirino il bomber che arriva dalla Spagna

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Juventus e Milan sono interessate a un attaccante spagnolo che potrebbe passare nelle prossime settimane. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente milita in Spagna e che ha attirato l’attenzione delle due squadre italiane. Le società stanno valutando le offerte e i dettagli contrattuali, ma al momento non ci sono ancora annunci ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra i club e l’entourage del calciatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando parli di attaccanti in odore di mercato, normalmente ti immagini nomi fatti e rifatti, profili caldi nei salotti di Serie?A. In questo caso, però, si parla di un centravanti che gioca fuori dall’ Italia, ma che da quelle parti ha fatto vedere numeri interessanti e ora finisce nel mirino di due grandi storiche del nostro campionato. Le ultime indicazioni parlano di richieste di informazioni arrivate da Milan e Juventus sul profilo del centravanti norvegese dell’ Atletico Madrid Alexander?Sorloth, che con i Colchoneros nella stagione 2025?26 ha segnato una ventina di gol in tutte le competizioni e che potrebbe essere sul punto di lasciare la Spagna nella prossima finestra estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus e milan a duello nel mirino il bomber che arriva dalla spagna
© Calcionews24.com - Juventus e Milan a duello: nel mirino il bomber che arriva dalla Spagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milan-Juventus 0-0: gli highlights | Serie A

Video Milan-Juventus 0-0: gli highlights | Serie A

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, dalla Spagna l’indiscrezione su Lunin: il portiere del Real Madrid nel mirino dei nerazzurri!Sul calciomercato dell’Inter circola un’indiscrezione proveniente dalla Spagna riguardo a un possibile interesse per il portiere ucraino del Real...

Trump: dopo l’Iran toccherà a Cuba. E annuncia il ritiro di 5mila soldati Usa dalla Germania. Nel mirino anche Italia e SpagnaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato che, una volta conclusa la vicenda iraniana, si concentrerà sulla questione cubana.

Temi più discussi: Corsa Champions: tutte le combinazioni per Milan, Roma, Como e Juve. Cosa cambia con la classifica avulsa; Volata Champions, 2 posti per 4 squadre. Tutte le combinazioni in caso di arrivo alla pari; Juve, Milan, Roma e Como: chi va in Champions a pari punti. Tutti gli scenari possibili; Juventus o Milan in Champions? A pari punti conta la differenza reti: bianconeri in vantaggio.

juventus e milan aSerie A, i risultati delle partite: Roma e Como in Champions, Juve e Milan in Europa League. Retrocede la CremoneseLa Serie A in diretta: chi va in Champions Juve, Milan, Roma e Como e chi retrocede in Serie B tra Lecce e Cremonese ... fanpage.it

Milan e Juventus sono favoritissime per la vittoria dell’Europa League 2026/27: ecco le avversarieMilan e Juventus giocheranno l'Europa League 2026-2027. Rossoneri e bianconeri considerando anche gli avversari principali saranno favoritissimi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web