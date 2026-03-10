Calciomercato Inter dalla Spagna l’indiscrezione su Lunin | il portiere del Real Madrid nel mirino dei nerazzurri!

Sul calciomercato dell’Inter circola un’indiscrezione proveniente dalla Spagna riguardo a un possibile interesse per il portiere ucraino del Real Madrid, Lunin. Secondo fonti, il club nerazzurro avrebbe ricevuto il via libera da un dirigente per procedere con l’acquisto. La trattativa sembra essere in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, dalla Spagna l'indiscrezione sul portiere ucraino del Real Madrid: Chivu dà il via libera per l'acquisto. Rimbalza anche in Spagna la notizia dell'interesse dell' Inter per Andriy Lunin, il portiere ucraino del Real Madrid. La notizia arriva dal portale spagnolo Fichajes.net, che ha svelato come il club nerazzurro abbia identificato questo come il momento ideale per investire su un portiere giovane ma con grande potenziale come nuovo nome per il dopo Sommer. Nonostante il contratto che lega Lunin alle Merengues fino al 2030, l'Inter sembra aver individuato un'opportunità di mercato, convinta che il giocatore potrebbe essere disposto a chiedere una cessione per cercare una squadra dove possa ottenere maggiore spazio.