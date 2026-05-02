Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che, una volta conclusa la vicenda iraniana, si concentrerà sulla questione cubana. Nel frattempo, ha comunicato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. Tra gli altri obiettivi di politica estera figurano anche l’Italia e la Spagna. A L’Avana, intanto, si svolgono manifestazioni lungo il lungomare contro gli Stati Uniti.

WASHINGTON – Donald Trump fa sapere che, dopo aver risolto la “questione Iran, si occuperò di Cuba. E a L’Avana marciano sul lungomare contro gli Usa. Ma intanto scatta rappresaglia del Tycoon contro gli alleati Nato ‘rei’ di non averlo aiutato in Iran punta al cuore dello schieramento americano sul terreno europeo: quella Germania che ospita 50.000 militari, il grosso di un contingente di 90.000 unità che ha le sue radici nella Guerra Fredda. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha spiegato che nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati a stelle strisce lasceranno il Vecchio Continente per tornare in patria ed esser dispiegati altrove, per concentrarsi sulle sue priorità domestiche e sull’indo-pacifico.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump: dopo l’Iran toccherà a Cuba. E annuncia il ritiro di 5mila soldati Usa dalla Germania. Nel mirino anche Italia e Spagna

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