L’ultima giornata di questa Serie A si chiude con un pareggio per la Juventus, che non va oltre il 2-2 nel derby della Mole contro il Torino. Alla vigilia di questo match, i bianconeri avevano ancora una minima speranza di qualificazione in Champions League, che non si sarebbe materializzata nemmeno in caso di vittoria per via dei risultati degli altri campi, con la Roma ed il Como vittoriose a Verona e Cremona che hanno chiuso la porta della maggiore competizione continentale. La Juve spreca il doppio vantaggio. Un derby a dir poco irreale, iniziato con un’ora di ritardo a causa di un tifoso ferito durante gli scontri fuori dallo stadio, finisce 2-2 e chiude il campionato opaco della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus bloccata 2-2 nel derby: per Spalletti si aprono le porte dell’Europa League

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