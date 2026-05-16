Convocati Juve per la Fiorentina | tornano Milik e Cabal nella lista di Spalletti! L’elenco ufficiale
La Juventus ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium. Tra i convocati figurano nuovamente Milik e Cabal, che erano assenti nelle precedenti convocazioni. La sfida si svolgerà nella 37ª giornata di Serie A 202526. La lista ufficiale è stata comunicata dall’allenatore della squadra, che ha scelto i giocatori disponibili per questa partita.
di Marco Baridon Convocati Juve per la Fiorentina: la lista ufficiale di Spalletti per il match dell’Allianz Stadium, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati per il match di domani contro la Fiorentina, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. Tutti a disposizione di Luciano Spalletti, compresi i rientranti Milik e Cabal. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE 1 Perin 2 Holm 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Zhegrova 13 Boga 14 Milik 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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