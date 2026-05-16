Convocati Juve per la Fiorentina | tornano Milik e Cabal nella lista di Spalletti! L’elenco ufficiale

La Juventus ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium. Tra i convocati figurano nuovamente Milik e Cabal, che erano assenti nelle precedenti convocazioni. La sfida si svolgerà nella 37ª giornata di Serie A 202526. La lista ufficiale è stata comunicata dall’allenatore della squadra, che ha scelto i giocatori disponibili per questa partita.

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