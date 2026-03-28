Milik e Vlahovic insieme | Spalletti studia la doppia punta Matri incorona Milik

La Juventus sta valutando l’ipotesi di schierare insieme Dusan Vlahovic e Arek Milik in attacco, una mossa che potrebbe rappresentare una variazione nelle scelte di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano sta considerando questa soluzione come possibile alternativa tattica. Nel frattempo, l’ex attaccante del club ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Milik.

. L’idea di vedere Dusan Vlahovic e Arek Milik insieme in attacco rappresenta una possibile novità tattica per la Juventus di Luciano Spalletti. In vista del finale di stagione, con l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico bianconero può contare sul ritorno contemporaneo dei due centravanti, avendo così a disposizione una doppia arma offensiva. Doppio attacco in campo: Spalletti valuta le varianti offensive. La soluzione tattica è stata già provata nel finale della partita contro il Sassuolo, senza però ottenere i risultati sperati dall’allenatore. Nonostante ciò, l’idea resta sul tavolo: schierare i due attaccanti a gara in corso potrebbe garantire maggiore peso offensivo, soprattutto nelle partite più complicate da sbloccare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Milik e Vlahovic insieme: Spalletti studia la doppia punta, Matri incorona Milik Articoli correlati Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per MilikIl centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la... Vlahovic più Milik: attacco al completo per Spalletti. David rischia grossoLa Juventus recupera i due attaccanti: anche il polacco potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro l’Udinese Continua la preparazione della... Approfondimenti e contenuti su Milik e Vlahovic insieme Spalletti... Temi più discussi: Vlahovic e Milik insieme in campo? Spalletti studia nuove soluzioni tattiche per la Juve; Il ritorno di Milik e Vlahovic: in campo nel finale di Juventus-Sassuolo, Spalletti ha due opzioni in più per l'attacco; Spalletti e le due carte per la Champions: in attacco cambia tutto!; TRIBUNA.COM * SERIE A: VLAHOVIC E MILIK INSIEME IN CAMPO? SPALLETTI STUDIA NUOVE SOLUZIONI TATTICHE PER LA JUVE. Milik e Vlahovic insieme, la nuova idea di Spalletti: come può cambiare la Juventus dopo la sostaIl tecnico bianconero lavora ad una nuova variante tattica con il doppio centravanti: quanto visto nel finale di Juve-Sassuolo potrebbe trovare continuità nelle ultime giornate. msn.com Juventus, svolta in attacco: Spalletti rilancia Vlahovic-Milik per la corsa ChampionsJuventus, svolta in attacco: Spalletti rilancia Vlahovic-Milik per la corsa Champions La Juventus prepara la volata finale per il quarto posto e riparte da una nuova certezza: ... tuttojuve.com Credere o no in Milik nel finale di stagione E sul futuro filtra questo VIDEO - facebook.com facebook #Vlahovic- #Milik, ma quale esperimento: il piano #Juve per la corsa Champions è chiaro x.com