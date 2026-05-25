Dopo il pareggio contro il Torino e la quarta rimonta subita in campionato, il tecnico ha dichiarato che la squadra deve migliorare il carattere. Ha sottolineato la necessità di affrontare le partite con maggiore determinazione e compattezza, evitando di subire sempre gol in ripartenza. Ha aggiunto che il team ha bisogno di lavorare sulla mentalità per evitare errori ripetuti e mantenere la concentrazione nei momenti decisivi.

Questione di carattere. Non personalità, sebbene nel sentire comune i due termini possano apparire come sinonimi. Luciano Spalletti ha parlato chiaro dopo il pareggio contro il Torino, traendo le somme di sette mesi nei quali la sua Juve è stata capace di mettere in mostra un bel calcio e di ottenere risultati, ma pure di sciogliersi nel momento decisivo della stagione. "Se vai tutte le volte ad avere dei dubbi su quello che ti succede, non hai carattere e non si può giocare nella Juventus, perché questo è ciò che fa la differenza", ha detto senza mezzi termini il tecnico bianconero, entrando a gamba tesa sul gruppo squadra. Che, sempre parole sue, "è sano e ha qualità, ma il campo non dice bugie e racconta sempre la verità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti e quel carattere che manca: il messaggio chiaro del tecnico per il futuro

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