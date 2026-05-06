Dopo il pareggio contro il Verona allo stadio, l’allenatore ha deciso di convocare la squadra per un ritiro prima della prossima partita contro il Lecce. La scelta arriva dopo la prestazione e il risultato ottenuto e sembra voler trasmettere un messaggio diretto ai giocatori. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del ritiro né sulle eventuali modifiche alla squadra, ma la decisione è stata comunicata ufficialmente.

di Luca Fioretti Spalletti alza la voce dopo il pari col Verona maturato domenica allo Stadium: ritiro in vista del Lecce e messaggio chiaro alla propria squadra. L’ultimo doloroso pareggio casalingo ha lasciato strascichi profondi all’interno dello spogliatoio. Per scuotere prepotentemente l’ambiente, Luciano Spalletti ha preso in mano la delicatissima situazione: il tecnico della Juve ha tenuto a rapporto il gruppo per motivarlo in vista delle ultime tre sfide stagionali. Rientrati sul campo per gli allenamenti, i giocatori hanno ascoltato attentamente le vibranti parole e sono chiamati ora a una reazione immediata. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il messaggio di fondo trasmesso alla rosa è stato estremamente chiaro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti alza la voce dopo il pari col Verona: ritiro in vista del Lecce e messaggio chiaro alla squadra, cosa ha deciso il tecnico

Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Notizie correlate

Juventus, retroscena Spalletti: ha fatto questo discorso alla squadra dopo il deludente pareggio col Verona! Cosa ha dettoMercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto.

Leggi anche: Roma Juve, la mossa di Spalletti per caricare la squadra in vista del big match dell’Olimpico. Ecco che cosa ha fatto il tecnico

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Spalletti: Yildiz un campione, per me Vlahovic vuole restare; Spalletti fa il filosofo: Niente conti, la Juve deve pensare in grande (e Yildiz pure); Spalletti Yildiz non è in dubbio, ci sarà. Pensiamo alla Champions; Juventus, Spalletti: Yildiz? Va gestito, ma sta molto bene.

Juventus, Spalletti: l'appello agli arbitri, la rivelazione su Vlahovic e la stoccata ad AllegriIl tecnico bianconero spiega quando rientrerà Kenan Yildiz e come andrà a finire tra Dusan Vlahovic e la Juventus. La confessione di Spalletti dopo PSG-Bayern per attaccare Allegri. sport.virgilio.it

Graziani: 'Mi preoccupa che Spalletti a gennaio non abbia alzato la voce per la punta'L'ex calciatore Ciccio Graziani è stato ospite negli studi di Sportitalia e parlando della Juventus e delle mancanze del club bianconero nel reparto offensivo ha detto: La società non ha preso ... it.blastingnews.com

SPALLETTI NON USA GIRI DI PAROLE Il Mister alza la voce alla Continassa. Non basta il "compitino", serve la fame dei campioni per conquistare l'Europa che conta Il messaggio alla squadra è stato chiaro e tagliente: senza la giusta testa contro Lecc - facebook.com facebook