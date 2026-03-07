Spalletti Juve | Romano spazza via qualsiasi dubbio sul futuro del tecnico

Un rappresentante di Spalletti ha dichiarato che il tecnico non ha intenzione di cambiare squadra. La sua posizione riguardo al futuro resta chiara e stabile, senza segnali di cambiamenti imminenti. La comunicazione è arrivata dopo settimane di discussioni e speculazioni sui possibili movimenti di mercato. La notizia è stata confermata ufficialmente e non ci sono altre interpretazioni ufficiali in merito.

