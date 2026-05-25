L’ex calciatore e opinionista ha commentato che Juventus e Milan sono state eliminate dalla Champions League con merito. Ha anche affermato che l’allenatore di una delle due squadre è l’uomo giusto per il ruolo. La dichiarazione è stata rilasciata il 25 maggio 2026.

L’ex calciatore e opinionista Massimo Orlando è intervenuto oggi, lunedì 25 maggio 2026, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per tracciare un bilancio definitivo del campionato di Serie A appena conclusosi, commentando i verdetti ufficiali che hanno decretato la clamorosa esclusione di Juventus e Milan dalla prossima edizione della Champions League. La fonte originale evidenzia la dura presa di posizione dell’ex centrocampista, il quale ha espresso severe critiche nei confronti delle due storiche big del calcio italiano, applaudendo al contempo le straordinarie cavalcate compiute dalla Roma di Gian Piero Gasperini e dal Como di Cesc Fabregas, ritenute le uniche vere dominatrici meritevoli del pass per la massima competizione europea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve e Milan, Orlando: “Fuori dalla Champions con merito. Conte? L’uomo giusto”

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