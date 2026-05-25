Il Team Mollica si è posizionato al terzo posto nella classifica generale del Campionato Nazionale Ju Jitsu ACSI 2026, disputato domenica presso il PalaMariotti della Spezia. La competizione ha visto la partecipazione di 17 società provenienti da tutta Italia. La squadra ha ottenuto numerose medaglie in diverse categorie, contribuendo al risultato complessivo. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle migliori prestazioni.

L’ASD Team Mollica conquista il terzo posto nella classifica generale del Campionato Nazionale Ju Jitsu ACSI 2026, tenutosi domenica scorsa presso il PalaMariotti della Spezia con la partecipazione di 17 società nazionali. La competizione, che ha celebrato il 6° Memorial Gianfranco D’Oca, ha sfidarsi atleti provenienti da ogni angolo d’Italia nella disciplina del Ju Jitsu Fighting. Il bilancio per la realtà spezzina è estremamente positivo, grazie a una serie di medaglie che hanno permesso alla squadra di scalare il podio collettivo. Tra i più piccoli, l’eccellenza è stata rappresentata dai due ori ottenuti da Camilla Benetti e Leonardo Barabini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ju Jitsu: il Team Mollica scalda il podio con una pioggia di medaglie

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