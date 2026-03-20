In Grecia, su un tatami europeo, due atleti di Cento si sono distinti conquistando due medaglie nel ju jitsu. Entrambi hanno gareggiato con determinazione, portando a casa i riconoscimenti che hanno fatto salire il valore del loro impegno. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con Cento che ha rappresentato con orgoglio il suo nome.

In Grecia, su un tatami dal valore europeo, Cento ha alzato la voce e lo ha fatto vincendo ben due medaglie grazie a due atleti che hanno trasformato il sacrificio in gloria, portando alto il nome della loro terra. Si tratta di Elisa Marcantoni e Salah Ben Brahim, appena tornati dai Campionati Europei di Jujitsu a Heraklion, con due medaglie d’oro conquistate nel Duo Mix e nel Duo Open, specialità che ora, dato l’alto livello degli atleti, sono tra le più difficili da andare a podio. "Siamo partiti in rappresentanza della nazionale italiana e ovviamente l’emozione di rappresentare 60 milioni di persone è sempre enorme così come la responsabilità – raccontano i ragazzi – Abbiamo lavorato a fondo per arrivare al massimo della forma e proprio l’intenso allenamento ci ha premiato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due centesi sul tetto d’Europa. In Grecia il ju jitsu parla tricolore

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