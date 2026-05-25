Jason Voorhees entra in Dead by Daylight, segnando l’arrivo di uno dei personaggi più attesi. La sua presenza chiude un lungo ciclo di anticipazioni e rumor. Il personaggio, noto per il suo ruolo in franchise horror, è stato aggiunto come nuovo killer nel gioco. La sua introduzione è stata annunciata ufficialmente e sarà disponibile in una delle prossime patch. La community attende con entusiasmo il suo debutto, che promette di influenzare le dinamiche di gioco.

Dead by Daylight si prepara ad accogliere uno dei nomi più pesanti dell’intera storia dell’orrore: Jason Voorhees. Il killer mascherato di Venerdì 13 entrerà ufficialmente nella Nebbia il 16 giugno 2026, trasformando quello che per anni era sembrato soltanto un sogno dei fan in una delle collaborazioni più importanti mai realizzate dal gioco di Behaviour Interactive. L’annuncio ha un peso enorme perché Jason Voorhees non è un semplice personaggio horror da aggiungere a un elenco già molto ricco. È una delle icone assolute dello slasher, un assassino riconoscibile anche da chi non ha mai visto tutti i film della saga. La maschera da hockey, il machete, il passo lento ma inesorabile e l’aura quasi sovrannaturale lo rendono uno dei mostri più adatti all’universo di Dead by Daylight. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Jason Voorhees arriva in Dead by Daylight e chiude un cerchio atteso da anni

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JASON VOORHEES IS FINALLY IN DEAD BY DAYLIGHT

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