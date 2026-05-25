Jasmine Paolini spiega il no al doppio al Roland Garros | Scelta sofferta devo ascoltare il mio fisico
Jasmine Paolini ha deciso di non partecipare al doppio femminile al Roland Garros, nonostante abbia superato il primo turno in singolare. Dopo la partita, ha spiegato che la scelta è stata difficile, ma ha preferito ascoltare il proprio fisico e concentrarsi sulla competizione singola. La tennista ha affermato di aver valutato attentamente la situazione prima di prendere questa decisione.
Jasmine Paolini supera il primo turno del Roland Garros con una prova di carattere. Dopo la partita ha spiegato il no al doppio con Errani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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