Jasmine Paolini spiega il no al doppio al Roland Garros | Scelta sofferta devo ascoltare il mio fisico

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini ha deciso di non partecipare al doppio femminile al Roland Garros, nonostante abbia superato il primo turno in singolare. Dopo la partita, ha spiegato che la scelta è stata difficile, ma ha preferito ascoltare il proprio fisico e concentrarsi sulla competizione singola. La tennista ha affermato di aver valutato attentamente la situazione prima di prendere questa decisione.

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Jasmine Paolini supera il primo turno del Roland Garros con una prova di carattere. Dopo la partita ha spiegato il no al doppio con Errani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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