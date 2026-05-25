Jasmine Paolini spiega il no al doppio al Roland Garros | Scelta sofferta devo ascoltare il mio fisico

Notizia in breve

Jasmine Paolini ha deciso di non partecipare al doppio femminile al Roland Garros, nonostante abbia superato il primo turno in singolare. Dopo la partita, ha spiegato che la scelta è stata difficile, ma ha preferito ascoltare il proprio fisico e concentrarsi sulla competizione singola. La tennista ha affermato di aver valutato attentamente la situazione prima di prendere questa decisione.