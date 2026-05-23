Errani in doppio al Roland Garros senza Paolini | scelta precauzionale per Jasmine dopo Roma
Errani giocherà in doppio al Roland Garros senza Paolini, che ha deciso di non partecipare per motivi precauzionali. La scelta è stata presa dopo i problemi fisici riscontrati a Roma, e Paolini si concentrerà sul singolare. La coppia aveva vinto il titolo lo scorso anno.
Errani e Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Scelta precauzionale per Jasmine dopo i problemi fisici: si concentra sul singolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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