Errani in doppio al Roland Garros senza Paolini | scelta precauzionale per Jasmine dopo Roma

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Errani giocherà in doppio al Roland Garros senza Paolini, che ha deciso di non partecipare per motivi precauzionali. La scelta è stata presa dopo i problemi fisici riscontrati a Roma, e Paolini si concentrerà sul singolare. La coppia aveva vinto il titolo lo scorso anno.

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Errani e Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Scelta precauzionale per Jasmine dopo i problemi fisici: si concentra sul singolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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