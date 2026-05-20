Jasmine Paolini al Roland Garros 2026 per ritrovare se stessa

Jasmine Paolini partecipa per l’ottava volta al Roland Garros, un appuntamento che quest’anno rappresenta un'occasione importante per lei dopo un avvio di stagione difficile. Nel 2019 aveva disputato il suo primo torneo dello Slam in tabellone principale e da allora ha continuato a confrontarsi con questo grande evento. L’obiettivo di quest’anno, per l’atleta, è ritrovare fiducia e stabilità nel percorso tennistico, in un momento in cui il torneo potrebbe rappresentare una tappa significativa.

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