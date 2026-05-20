Jasmine Paolini al Roland Garros 2026 per ritrovare se stessa
Jasmine Paolini partecipa per l’ottava volta al Roland Garros, un appuntamento che quest’anno rappresenta un'occasione importante per lei dopo un avvio di stagione difficile. Nel 2019 aveva disputato il suo primo torneo dello Slam in tabellone principale e da allora ha continuato a confrontarsi con questo grande evento. L’obiettivo di quest’anno, per l’atleta, è ritrovare fiducia e stabilità nel percorso tennistico, in un momento in cui il torneo potrebbe rappresentare una tappa significativa.
Nel 2019 fu il suo primo torneo dello Slam giocato in tabellone principale. Quest’anno, all’ottava partecipazione consecutiva, Jasmine Paolini ha un gran bisogno del Roland Garros per risollevare i propri destini, non certo favoriti da un inizio di stagione che le è stato men che amico. Nessun torneo vinto e, nei sei 1000 finora giocati, al massimo gli ottavi di finale. Il tutto corredato dall’uscita dalla top ten, per la prima volta dopo 101 settimane. Per la toscana il torneo transalpino è stato un saliscendi di emozioni. Nel 2017 e nel 2018 uscì nel primo turno delle qualificazioni, prima contro l’americana Bethanie Mattek-Sands (che... 🔗 Leggi su Oasport.it
Jasmine Paolini on clay
Sullo stesso argomento
Roland Garros 2026, tenniste pronte al boicottaggio in caso di premi non adeguati. Paolini: “Bisogna essere unite”Scoppia la grana legata ai premi al Roland Garros 2026 di tennis ed inizia a serpeggiare tra le atlete la possibilità di boicottare il secondo torneo...
Leggi anche: Sabalenka e Paolini vogliono boicottare il Roland Garros
Problema al piede per Jasmine #Paolini, che annuncia così il suo ritiro dal torneo di doppio degli #IBI26 x.com
ULTIMA ORA: Jasmine Paolini si ritira dal torneo di doppio ?Brutte notizie per i tifosi azzurri al Foro Italico. Dopo il successo dello scorso anno, la coppia d'oro formata da Jasmine Paolini e Sara Errani non scenderà in campo per difendere il titolo conquistat facebook
Jasmine Paolini ha fatto cantare al pubblico Buon Compleanno per Aryna Sabalenka reddit
Jasmine Paolini al Roland Garros 2026 per ritrovare se stessaNel 2019 fu il suo primo torneo dello Slam giocato in tabellone principale. Quest'anno, all'ottava partecipazione consecutiva, Jasmine Paolini ha un gran ... oasport.it
Paolini, Roma da incubo: dopo il flop in singolare si ritira dal doppio per un infortunio. Parigi a rischio?Continua l'incubo Roma per Paolini, che dopo la precoce eliminazione in singolare è costretta a ritirarsi dal doppio per un infortunio, col Roland Garros che è ora a rischio ... sport.virgilio.it