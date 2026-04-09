A Valmontone, nel parco tematico MagicLand, si terrà il debutto del musical GOLDEN tra fine aprile e maggio. Lo spettacolo combina elementi della cultura pop coreana con una narrazione teatrale, portando in scena idol e demoni. L’evento rappresenta un’iniziativa che unisce il mondo dello spettacolo con l’ambiente del parco, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Il parco tematico di Valmontone si prepara a ospitare un evento che fonde l’estetica dei nuovi trend globali con la messa in scena teatrale: il musical GOLDEN debutterà tra fine aprile e maggio. La produzione, curata da SrC Produzioni, porterà sul palco di MagicLand un racconto che intreccia figure di idol e demoni attraverso una narrazione dark-fantasy. Le date fissate per le prime rappresentazioni sono il 25 e il 26 aprile, con un secondo appuntamento previsto per il 23 e il 24 maggio. Lo spettacolo, che rientra nel programma celebrativo del quindicesimo anniversario di MagicLand, non richiederà un costo aggiuntivo ai visitatori, essendo già compreso nel biglietto d’ingresso del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MagicLand svela il musical K-pop: idol e demoni in scena a Valmontone

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