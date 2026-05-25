IVS 2026 | Le aziende della Bergamasca tra crescita e sfide geopolitiche

Le aziende della Bergamasca nel settore delle valvole industriali si trovano a fronteggiare sia una crescita significativa che sfide legate alle tensioni geopolitiche. L’Industrial Valve Summit (IVS) si conferma come punto di riferimento per analizzare lo stato di questa filiera, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione del comparto e sulle dinamiche di mercato. La manifestazione si distingue come un momento importante per approfondire le questioni che coinvolgono le aziende della zona e il settore a livello globale.

Industrial Valve Summit (IVS) si conferma un osservatorio privilegiato per fare il punto sulla filiera delle valvole industriali e della componentistica industriale. Il quadro generale è quello di un comparto che vanta una forte presenza nel territorio di Bergamo e provincia, dove le aziende locali dimostrano di saper competere con successo sui mercati internazionali. Dopo un 2025 generalmente positivo, queste realtà si trovano a navigare il 2026 tra l’ottimismo legato ai portafogli e agli ordini pregressi e la prudenza imposta dalle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare dalla crisi in Medio Oriente. La chiave per resistere alla concorrenza asiatica e guardare al futuro resta l’ innovazione tecnologica, con l’ idrogeno e i nuovi processi in prima linea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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