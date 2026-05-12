Il prossimo 16 maggio si terrà in tutta Italia la Giornata della Ristorazione, un evento che coinvolge numerose aziende del settore. Quest’anno, l’organizzazione di categoria ha deciso di premiare alcune aziende che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno. La giornata mira a valorizzare le attività di ristorazione, che rappresentano una parte importante dell’economia italiana. La manifestazione coinvolge ristoranti, bar e altre attività legate al settore.

Torna anche quest’anno la Giornata della Ristorazione, in programma a livello nazionale il prossimo 16 maggio. Promossa da Fipe e patrocinata dai ministeri delle Imprese e del Made in Italy, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal ministero del Turismo e dal ministero della Cultura, è un’occasione per promuovere il valore del cibo, come motore di sviluppo culturale, economico e sociale del Paese ma anche per accendere i riflettori sull’importanza di una corretta alimentazione, soprattutto verso le generazioni più giovani. In questo contesto, domani, mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 9.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sfide della ristorazione: Confcommercio premia le aziende

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