Meloni | Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita

Da agi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quadro economico internazionale è descritto come particolarmente complesso e caratterizzato da tensioni geopolitiche persistenti. Questi fattori stanno già influenzando la crescita economica, i costi energetici e la competitività delle imprese. Inoltre, hanno un impatto diretto sul potere d'acquisto delle famiglie, secondo quanto dichiarato di recente. La situazione resta sotto osservazione in un contesto di incertezza globale.

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AGI - Il quadro economico internazionale "particolarmente complesso" e le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo, nel premiertime al Senato, a Carlo Calenda che proponeva una cabina di regia sulle questioni più urgenti. "In un momento che facile non è - ha aggiunto - dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice".🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni: "Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita"
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