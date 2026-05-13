Il quadro economico internazionale è descritto come particolarmente complesso e caratterizzato da tensioni geopolitiche persistenti. Questi fattori stanno già influenzando la crescita economica, i costi energetici e la competitività delle imprese. Inoltre, hanno un impatto diretto sul potere d'acquisto delle famiglie, secondo quanto dichiarato di recente. La situazione resta sotto osservazione in un contesto di incertezza globale.

AGI - Il quadro economico internazionale "particolarmente complesso" e le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo, nel premiertime al Senato, a Carlo Calenda che proponeva una cabina di regia sulle questioni più urgenti. "In un momento che facile non è - ha aggiunto - dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni al Premier Time: Momento difficile, meno polemiche e più confronto su strategie per il Paese

Notizie correlate

Leggi anche: "Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita". Premier time, la risposta di Meloni

Meloni: “Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Porte aperte per chi vuole confronto”. Scontro con RenziRoma, 13 maggio 2026 - "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire che è chiaramente la situazione nella quale...

Temi più discussi: Giansanti: L’agricoltura è sicurezza nazionale, l’Europa protegga il mercato interno; Frasi inventate e Ai: il caso dei post fake di Meloni contro Trump; Giorgia Meloni al vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan. Panel su sicurezza, autonomia strategica e migrazioni; L’agricoltura al centro del futuro di Italia ed Europa. La premier Giorgia Meloni a Confagricoltura.

Meloni al Senato: Tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte a chi vuole collaborare x.com

Meloni show al premier time in Senato: Tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte a chi vuole collaborareAbbiamo un Pil che tende verso zero, mettiamola cosi’. Quest’anno abbiamo il sorpasso della Grecia sul rapporto debito/Pil, una inflazione al rialzo, il costo dell’energia piu’ caro d’Europa. Rispett ... affaritaliani.it

Premier time, Giorgia Meloni: Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescitaLa premier Giorgia Meloni risponde in Senato al Premier Time. Sul tavolo anche la situazione geopolitica internazionale che influisce sulle ... iltempo.it