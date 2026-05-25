Torna il tour Palermo curtigghiara l' itinerario alla scoperta dei pettegolezzi della città

Un tour per i veri appassionati di storia svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Domenica 31 maggio, si parte dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere piazza della Vergogna, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi, giardini ricchi di palme, antiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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