italiano nel mirino del napoli il bologna pensa a grosso per la panchina

Il Napoli sta valutando di sostituire Antonio Conte con l’attuale allenatore del Bologna, che ha una trattativa in corso. La società partenopea ha mostrato interesse per il tecnico rossoblu, considerato una possibile scelta per la panchina azzurra. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma si parla di un’intenzione concreta di avviare negoziati nei prossimi giorni. Nessuna conferma ufficiale, né dettagli sulle tempistiche.

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere al Napoli con l’allenatore dei rossoblu che piace molto a De Laurentiis per prendere il posto di Antonio Conte in azzurro. Il Bologna ha messo nel mirino Grosso (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Bologna incontrerà il proprio allenatore a metà settimana per cercare di capire quali siano le sue intenzioni e provare a programmare il futuro. La sensazione è che il futuro di Vincenzo Italiano sarà sicuramente lontano da Bologna, a prescindere da quello che sarà l’eventuale accordo con il Napoli. I rossoblu, quindi, si stanno già muovendo per cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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