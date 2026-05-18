Panchina Napoli Sarri resta in pole | Italiano e Grosso sullo sfondo

Da forzazzurri.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando le scelte per la panchina in vista della prossima stagione. Attualmente, Maurizio Sarri si trova in vantaggio rispetto ad altri candidati come Italiano e Grosso, che vengono considerati come alternative sul tavolo delle trattative. La decisione finale dipende anche dalla situazione contrattuale di Antonio Conte, il cui futuro con il club è ancora da definire. La società sta esaminando diverse opzioni prima di comunicare ufficialmente la scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro di Antonio Conte resta il primo nodo da sciogliere in casa Napoli. Ma il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. In caso di separazione, Aurelio De Laurentiis intende avere già un quadro chiaro dei possibili sostituti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società si sta muovendo con attenzione: “il club non può fermarsi e DeLa, rispetto al 2023, non si farà trovare spiazzato”. Il presidente vuole evitare improvvisazioni e preparare per tempo ogni scenario. In questa fase sarà importante anche il lavoro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo viene descritto dal quotidiano come “abile” e con “il tempismo dell’azione”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

panchina napoli sarri resta in pole italiano e grosso sullo sfondo
© Forzazzurri.net - Panchina Napoli, Sarri resta in pole: Italiano e Grosso sullo sfondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lazio Napoli 0-2:Sarri si SCANSA, Massa INDECENTE: CONTE da SCUDETTO

Video Lazio Napoli 0-2:Sarri si SCANSA, Massa INDECENTE: CONTE da SCUDETTO

Sullo stesso argomento

Conte al Napoli anche nel 2026-27: quando si incontrerà con De Laurentiis e perché Sarri resta sullo sfondo? In Sintesi L’atteso faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per definire il futuro del Napoli è stato rinviato.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo”

panchina napoli panchina napoli sarri restaNapoli, chi arriva sulla panchina se Conte se ne va? Sarri primo nome della lista, le ipotesi Italiano e Grosso e la suggestione AllegriNapoli, e adesso che succede? In attesa che si consumi il momento della comunicazione definitiva ed ufficiale sulla permanenza o meno di Antonio Conte sulla panchina azzurra – ad oggi l'ipotesi meno p ... calciomercato.com

panchina napoli panchina napoli sarri restaConte-Napoli, Di Marzio: Sarri resta il nome forteForzAzzurri.net - Conte-Napoli, Di Marzio: Sarri resta il nome forte Il futuro di Antonio Conte resta sospeso dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Il risultato ... forzazzurri.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web