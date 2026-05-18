Il Napoli sta valutando le scelte per la panchina in vista della prossima stagione. Attualmente, Maurizio Sarri si trova in vantaggio rispetto ad altri candidati come Italiano e Grosso, che vengono considerati come alternative sul tavolo delle trattative. La decisione finale dipende anche dalla situazione contrattuale di Antonio Conte, il cui futuro con il club è ancora da definire. La società sta esaminando diverse opzioni prima di comunicare ufficialmente la scelta.

Il futuro di Antonio Conte resta il primo nodo da sciogliere in casa Napoli. Ma il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. In caso di separazione, Aurelio De Laurentiis intende avere già un quadro chiaro dei possibili sostituti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società si sta muovendo con attenzione: “il club non può fermarsi e DeLa, rispetto al 2023, non si farà trovare spiazzato”. Il presidente vuole evitare improvvisazioni e preparare per tempo ogni scenario. In questa fase sarà importante anche il lavoro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo viene descritto dal quotidiano come “abile” e con “il tempismo dell’azione”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Panchina Napoli, Sarri resta in pole: Italiano e Grosso sullo sfondo

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